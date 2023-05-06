Орбан назвал в интервью Закарпатье "древней венгерской землей", но это вырезали из эфира

"Потери украинцев - это наши потери. (...) Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан.

Однако эта часть была вырезана из окончательной записи, которая была загружена на YouTube.

Что касается венгров в Закарпатье, Орбан сказал, что они "не иммигрировали, их не занесло туда ветром. Они всегда там жили, это их родина, это их земля. Они тоже гибнут на войне. Страдания Украины - это также страдания венгров, живущих там, поэтому мы, венгры, по крайней мере, вдвойне мотивированы (...) принести мир в Украину. Поэтому мы всегда ищем возможности внести свой вклад в дело мира".

При этом заместитель госсекретаря, возглавляющий пресс-службу премьер-министра Виктора Орбана Хаваси Берталан заявил, что речь венгерского премьера транслировалась одновременно на YouTube и Facebook, но сигнал на YouTube прервался "на несколько мгновений", а затем "возобновился сам собой".

Причем произошло это именно во время той части видео, которая касается территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Конгресс США готовится ввести санкции против влиятельных лиц Венгрии. Они связаны с премьером Виктором Орбаном.

Кроме того, посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены стремлением властей Венгрии к более тесным отношениям с Россией.

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