ОПЗЖ заявляє про напад радикалів на громадську приймальню в Харкові

3:40 ранку 27 червня в Харкові радикали здійснили напад на громадську приймальню політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) та її співзасновника, народного депутата Юрія Бойка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Спочатку група невідомих почала закидати будівлю кульками, наповненими речовиною, схожою на зеленку, які рикошетили, розбиваючись об асфальт. Потім войовничі молодики підбігли до вікон і вхідних скляних дверей і одночасно почали бити залізними прутами. Зробивши свою брудну справу, зникли у невідомому напрямку. Розбиті двері, пошкоджено стіни. Боягузлива і безглузда жорстокість", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що харківські опозиціонери за фактом події подали заяву в поліцію.

"Жодні провокації та погрози не залякають опозиціонерів. І як би не хотіли залякати людей ці найняті "тітушки" і лжепатріоти, "бажаного ефекту" дані провокаційні дії не справлять. Опозиційна політична сила буде відстоювати мир і припинення військових дій в Донбасі. А люди все бачать і розуміють і дадуть свою оцінку 21 липня", – повідомили в партії.

Нагадаємо, напередодні, 26 червня, у Харкові відкрилася громадська приймальня ОПЗЖ. На її відкриття приїхав Юрій Бойко. Сотні харків'ян прийшли на зустріч з народним депутатом. Головними питаннями були: коли закінчиться війна в Донбасі і чи є можливість знизити тарифи.