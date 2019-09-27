ОПЗЖ: замість турботи про громадян влада виконує вказівки МВФ

Вказівки Міжнародного валютного фонду (МВФ) для нової влади важливіші за інтереси українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) на офіційному сайті партії.

"Сьогодні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після зустрічі з місією МВФ заявив, що пріоритетами роботи уряду залишається продаж землі, державних підприємств і підписання нової угоди з МВФ. Передвиборні обіцянки вже забуті. Україна знову отримала владу, яка, замість турботи про громадян, буде виконувати інструкції від МВФ", – вважає керівництво політичної сили.

ОПЗЖ вимагає від уряду в першочерговому порядку забезпечити розвиток національної економіки і провести зниження тарифів, підвищити прожитковий мінімум, зарплати і пенсії, гарантувати повне і своєчасне фінансування соціальної допомоги та повернення пільг громадянам, гарантувати доступ до якісної і безкоштовної медицини, а також нормальну роботу швидкої допомоги

"Конституційний обов'язок влади – захищати права і інтереси народу України, а не бігати перед кредиторами заради чергової подачки. Щодо пріоритетів роботи нового уряду більше не залишилося жодних ілюзій. Всі передвиборні обіцянки, які щедро роздавали "слуги народу", остаточно забуті. В'їхавши в міністерські кабінети, представники партії влади хочуть продавати землю й державні підприємства, але не збираються працювати над забезпеченням миру в країні і реінтеграцією територій", – йдеться в заяві.

У партії розповіли, що внесли на розгляд парламенту пакет з більш ніж 30 першочергових законопроектів і постанов, спрямованих на поліпшення життя людей.

"Ми пропонуємо суттєво підвищити рівень зарплат, пенсій і стипендій. Забезпечити зниження житлово-комунальних тарифів і відновлення пільг. Ініціюємо скасування так званої медичної реформи для поліпшення якості і доступності медичних послуг", – підкреслили в ОПЗЖ, вимагаючи внесення цих законопроектів в сесійний зал.

Керівництво політсили також наполягає на кардинальній зміні курсу державної політики.

"Нами розроблений альтернативний проект державного бюджету на 2020 рік. Ми пропонуємо бюджет розвитку економіки, бюджет соціального держави – і будемо домагатися його прийняття. Ми будемо боротися за те, щоб українська держава працювала для українських громадян, а не обслуговувала інтереси кредиторів. Україні потрібні мир і економічний розвиток, а не війна і нові борги. Це воля українського народу, яку влада повинна виконувати!", – підсумували в партії.