ОПЗЖ вимагає від Зеленського взяти під особистий контроль розслідування обстрілу "112 Україна"

"Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) вимагає від президента України Володимира Зеленського взяти під особистий контроль розслідування обстрілу телеканалу "112 Україна". Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву партії.

"Опозиційна платформа – За життя" рішуче засуджує безпрецедентний тиск, який чиниться на телеканал "112 Україна" і його журналістів. Це справжній терор, який вчиняється радикалами при повному потуранні всіх державних структур: президента, міністра МВС, генерального прокурора, а також Служби безпеки України", – йдеться в заяві партії.

За даними ОПЗЖ, вже більше тижня журналісти телеканалу знаходяться під пресингом: їм та членам їх сімей постійно надсилають погрози.

"І ось тепер ці погрози почали втілюватися в реальність: у ніч на суботу, 13 липня, будівлю, в якій знаходиться телеканал, обстріляли з гранатомета! І все це в XXI столітті, в самому центрі Європи! Це не просто порушення свободи слова та тиск на ЗМІ! Це відвертий тероризм та бандитизм, який радикальні молодики розгорнули в столиці України! На інцидент вже відреагували в ОБСЄ Її представник з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив напад, назвавши його "неприпустимим актом залякування". У той же час від керівництва Української держави і глав силових відомств нашої країни нічого подібного так і не прозвучало", – зазначили в політичній партії.

Також керівництво політичної сили звернулося в усі інстанції з вимогою розслідувати злочини проти українських журналістів.

"Ми, "Опозиційна платформа – За життя", звертаємося до всіх органів влади – президента України Володимира Зеленського, голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Юрія Луценка, т.в.о. голови Служби безпеки України Івана Баканова. Вистачить ігнорувати такі кричущі злочини проти українських журналістів!", – заявили в партії.

На закінчення в політсилі закликали покарати винних у теракті і забезпечити захист працівникам "112 Україна".

"Під тиском громадськості СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу – терористичний акт. Однак ми знаємо, як в Україні вміють "заминати" незручні справи. Тому вимагаємо ретельно і в найкоротші терміни розслідувати цей інцидент, і в самий найближчий час покарати всіх винних, а також забезпечити належну захист усім працівникам телеканалу і більше не допускати подібних загроз! Наша партія буде тримати це питання на жорсткому контролі. "Опозиційна платформа – За життя" вимагає від всіх перерахованих вище державних осіб негайної реакції на події та припинення терору проти українських ЗМІ!", – резюмується в заяві.