ОПЗЖ вимагає підвищити максимальний розмір пенсії

Фракція "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) пропонує внести зміни в закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (закон №2262), що дозволить відновити соціальні гарантії осіб, звільнених з військової служби, а також інших осіб, які мають право на пенсію за законом №2262, в частині призначення та перерахунку раніше призначених пенсій, а також максимального розміру пенсій за вислугу років. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній раді, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ,

У ОПЗЖ відзначили, що всупереч окремим нормам закону №2262 і Конституції України максимальний розмір пенсії за вислугу років був знижений з 90% до 80%, а потім і до 70%. А вирішення питання перерахунку раніше призначених пенсій перейшло до повноважень Кабінету міністрів України, який в "ручному режимі" почав регулювати це питання, що призвело до масових протестів військових пенсіонерів, зазначили у політсилі.

ОПЗЖ пропонує збільшити максимальний розмір грошового пенсійного забезпечення військовослужбовців з 70% до 90% та перерахувати пенсії.

Щоб виключити будь-які маніпуляції і прибрати існуючу зараз можливість на розсуд уряду визначати умови перерахунку пенсій, пропонується встановити, що усі призначені за законом № 2262 пенсії підлягають перерахунку, який буде здійснюватися на момент виникнення права на перерахунок пенсій у строки, передбачені ч.2 статті 51 цього закону.

"Відновлення норм статей 13 та 63 закону № 2262 забезпечить законодавче врегулювання гарантій гідної державної підтримки даної особливої категорії громадян і захист їхніх соціальних прав з дотриманням принципу рівності і єдиного підходу до визначення видів грошового забезпечення, які враховуються при призначенні пенсій, так і при перерахунку раніше призначених пенсій особам, звільненим у різний час з військової служби, та деяким іншим особам, у тому числі і тим, які в майбутньому будуть звільнятися", - наголошується в законопроекті