ОПЗЖ вимагає зупинити "злочинну атаку" на українську землю

Фракція "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) вимагає від влади зупинити продаж землі в Україні. Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутатів.

"Сьогодні вранці, без попереднього сповіщення народних депутатів, погоджень та анонсів, влада напала на українську землю. Протягом 10 хвилин відбулося таємне засідання аграрного комітету. Ця шахрайська змова була реалізована з єдиною метою – провести через комітет законопроект №2178-10, який запускає продаж землі в Україні, і в терміновому порядку "протягнути" це рішення через сесійний зал", – впевнені опозиціонери.

Представники фракції вважають, що таким чином влада показала, що ігнорує і закони, і громадян.

"Влада вирішила наплювати не тільки на законні процедури, але і на думку переважної більшості громадян. Не маючи підтримки суспільства, режим почав рейдерську атаку з метою позбавити українських громадян їх законних прав на землю. Вони розраховують провернути бліцкриг у стилі гітлерівської "барбаросси", щоб поставити людей перед фактом", – підкреслили в партії.

ОПЗЖ вимагає від влади зупинити "зрадницьку атаку" на Конституцію України та права українських громадян.

"Відмовтеся від злочинних схем та не тягніть антинародні рішення в сесійний зал! Ми закликаємо народних депутатів України не виконувати злочинних наказів і не брати участь в шахрайстві, штовхає країну до соціального вибуху. Опозиційна платформа – За життя зробить все, щоб захистити українську землю і відстояти інтереси народу України. Ми будемо домагатися негайного прийняття Закону "Про всеукраїнський референдум" та організації народного голосування з питання продажу землі", – йдеться в заяві.

Зупинятися на цьому фракція не збирається, обіцяючи "будь-якою ціною" не допустити розпродажу української землі.

"Ми доб'ємося скасування судової земельної афери влади. Вам не вдасться вкрасти в українського народу землю і передати її вашим іноземним замовникам. Крадіжка землі не пройде!", – резюмували в ОПЗЖ.