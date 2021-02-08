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У ОПЗЖ оцінили можливість возз'єднання з "Опоблоком"

Новость на русском → Україна, Понеділок 08 лютого 2021 10:25
У ОПЗЖ оцінили можливість возз'єднання з "Опоблоком" Вадим Рабінович (праворуч) і Нестор Шуфрич (по центру) (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На початку виборчої кампанії на місцевих виборах представники «Опозиційної платформи – за життя» (ОПЗЖ) сіли за стіл переговорів з «Опозиційним блоком» щодо можливого об’єднання в одну політичну силу, однак, як зазначають в ОПЗЖ, наразі про реальне возз’єднання мови не йде.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію".

За словами нардепа Нестора Шуфрича¸ про переговори час від часу згадують, але результатів поки немає.

"Відтоді завжди хтось про це згадує, але поки говорити про реальний процес переговорів і реальне об'єднання я б не став. Хоча в українській політиці ні на чому хрест ставити неможливо", – сказав виданню Нестор Шуфрич.

Співрозмовник РБК Україна повідомив, що серед керівництва ОПЗЖ йдуть розмови про можливість поповнити лави політсили окремими людьми з табору Ріната Ахметова, але про розподіл квот у спільному проєкті не йдеться.

"Якщо раніше ми були готові, умовно, говорити про розподіл проєкту на 30/30/30, то зараз вже можемо говорити лише про окремих людей. В "Опоблоку" на піку форми було 3%, і буде 3%. І навіщо це нам треба?" – сказав співрозмовник.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко оцінив ймовірність розколу в ОПЗЖ після блокування трьох телеканалів нардепа Тараса Козака. Він вважає, що підстав для цього в партії поки немає. Як пояснив експерт, їм вигідно бути разом, консолідуючи проросійський електорат. Ба більше, історія з санкціями на час може згуртувати їх разом.

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