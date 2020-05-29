У ОПЗЖ назвали економічну політику влади обманом виборців

Кабінет міністрів повинен публічно прозвітувати перед парламентом про параметри нового Меморандуму, який українська влада підписала з Міжнародним валютним фондом, і розкрити всі взяті Україною зобов'язання.

Про це йдеться в заяві на сайті "Опозиційної платформи - За життя", передає РБК-Україна.

"Підписання меморандуму - це здача національних інтересів і капітуляція перед економічною кризою. "Опозиційна платформа - За життя" пропонує альтернативний курс", - зазначили в політсилі.

У заяві наголошується, що під виглядом нових зобов'язань влада зможе продовжити медреформу Супрун, підвищить пенсійний вік, збільшить тарифи, підніме податки тощо.

"У рамках медреформи будуть закривати лікарні, звільняти медиків, ввести плату за медичні послуги для пацієнтів. Влада сповнена рішучості і далі реформувати пенсійну систему, тобто підвищувати пенсійний вік. Обіцяє "оптимізувати" систему освіти - закривати "зайві школи" і виганяти вчителів. Забезпечити повний перехід до ринкових цін на газ і опалення, що призведе до зростання тарифів. Держава, як колектор, буде вибивати борги за комунальні послуги з українських сімей. Продовжиться підвищення податків, продаж землі та стратегічних підприємств. Під вимоги МВФ буде перекроєно і підпорядкована зовнішньому управлінню судова та правоохоронна система, можна несанкціоновані прослуховування та перехоплення повідомлень", - йдеться в заяві.

У ОПЗЖ відзначають, що це зовсім інша програма, з якою Володимир Зеленський йшов на вибори.

"Сьогодні вже цілком зрозуміло, що не український народ, а МВФ є тим справжнім господарем, чиї інтереси влада готова захищати. Перекладати весь тягар кризи на плечі людей і догоджати іноземним кредиторам - це і є вся їхня економічна політика Зеленського", - вважають в політсилі.

Представники партії наголошують, що реалізація подібних заходів в умовах епідемії і кризи призведе до колапсу національної економіки, руйнування українських підприємців і тотального зубожіння українських громадян.

"Ми заявляємо про неприпустимість зовнішнього управління країною, обмеження конституційних прав громадян на вимогу зовнішніх кредиторів. Вимагаємо зупинити торгівлю національним суверенітетом і незалежністю українських судів", - заявили в партії.

Водночас, "Опозиційна платформа - За життя" вимагає провести реструктуризацію зовнішніх боргів, забезпечити стимулювання національної економіки та допомогу українським сім'ям, завершити процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і направити гроші на інвестиції в економіку і соціальну сферу.

"Сьогодні - це єдина програма, яка відповідає національним інтересам і сподіванням українських громадян! Ми будемо домагатися, щоб вона була реалізована", - резюмували в політсилі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду поки не включив питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Цей орган повинен прийняти остаточне рішення по програмі.