ОПЗЖ націлена на зрив парламентських виборів, - Мураєв

Рішення Шостого апеляційного суду зобов'язати ЦВК провести повторне жеребкування щодо номерів партій у бюлетенях загрожує зривом виборчого процесу. Про це заявив лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Він зазначив, що позов з вимогою провести повторне жеребкування подала "Аграрна партія". На стороні позивача у судовому процесі виступила "Опозиційна платформа – За життя".

"Навіщо вони це роблять? Це однозначний зрив виборів", - заявив Мураєв в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

За словами Мураєва, поліграфкомбінат "Україна" вже надрукував 5 мільйонів 200 тисяч бюлетенів, при цьому рішення суду не зупиняє роботу підприємства.

"До моменту розгляду справи у Верховному суді буде надруковано близько 20 мільйонів бюлетенів. Потрібно враховувати, що у поліграфкомбінату немає запасного паперу. Його ніхто не резервує. Доведеться наново купувати, при тому, що ціна закупівлі 280 мільйонів гривень. Це гроші платників податків, тобто, кожного українця", - підкреслив політик.

За словами Мураєва, повторне жеребкування загрожує зривом парламентських виборів.

"Термін проведення жеребкування датується 26-м числом місяця. Проводити його незаконно. Але якщо його проведуть – це буде означати, що календарний план проведення виборів зірваний, а бюлетені не будуть надруковані вчасно. Вибори 21 липня не відбудуться. Це призведе до додаткових витрат, які у бюджеті не передбачені", - зазначив Мураєв.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що ЦВК має намір оскаржити рішення Шостого апеляційного суду.

"Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти прийнятого рішення, але я вам повідомляю, що ця акція спрямована на зрив виборів", - сказала вона.