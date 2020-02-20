ОПЗ відновлює статус лідера хімічної промисловості, - "АгроГазТрейдінг"

ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) 200 днів тому відновив роботу після 16 місяців простою, і завдяки співпраці з ТОВ "АгроГазТрейдінг" (АГТ) поступово відновлює статус лідера хімічної промисловості України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, в "АгроГазТрейдінг" зазначають, що з моменту запуску виробництва, у рамках договору, на ОПЗ було перероблено 351,2 млн кубометрів газу, що дозволило виготовити 421 тис. тонн карбаміду та 39,2 тис. тонн аміаку.

"Якість продукції ОПЗ дозволяє конкурувати на іноземних ринках - за 200 днів було експортовано 34 тис. тонн аміаку та 410 тис. тонн карбаміду. Продукція ОПЗ експортується до країн ЄС, Північної Америки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Африки.", - додають в компанії.

Окрім того, повідомляється, що у топ-5 найбільших імпортерів виробленого на ОПЗ карбаміду увійшли Індія (241,2 тис. тонн), Танзанія (75,9 тис. тонн), Туреччина (24,9 тис. тонн), Італія (17 тис. тонн), Кот-д'Івуар (14,9 тис. тонн). Водночас, імпортерами аміаку є Туреччина (21,2 тис. тонн), Греція (7,7 тис. тонн), Іспанія (3,5 тис. тонн), Марокко (1,5 тис. тонн).

У свою чергу, були збільшені ділова активність в Одеській області та податкові надходження до державного і місцевих бюджетів. Відновлені робочі місця у суміжних галузях та зупинено відтік висококваліфікованих кадрів з підприємства.

"Одеський припортовий завод, який є системоутворюючим для області, виконує важливу соціальну функцію. Співпраця з АГТ дозволила заводу відновити роботу та забезпечила заробітною платою тисячі сімей співробітників підприємства. Маємо надію, що співпраця з АГТ буде продовжена, що забезпечить можливості довгострокового фінансового планування та гарантуватиме виконання усіх соціальних зобов'язань перед працівниками ОПЗ", - заявив партнер АГТ Володимир Колот.

За його словами, відновлення довіри до ОПЗ підвищує його інвестиційну привабливість та спрощує процес залучення коштів для оновлення матеріально-технічної бази підприємства. Активний експорт продукції підвищує міжнародний статус ОПЗ та України на світових ринках.

На сайті також зазначається, що підписання угоди з АГТ розпочало й процес розв'язання проблеми заборгованості ОПЗ. Так, згідно з контрактом з АГТ, до вартості переробки додано $1 та $1,5 за тонну продукції для аміаку і карбаміду відповідно. Таким чином, за перші 200 днів роботи з АГТ, ОПЗ акумулював додаткові кошти у розмірі 16,5 млн грн для погашення заборгованості перед "Нафтогаз України".

"Вже 200 днів компанія "АгроГазТрейдінг" підтверджує свій статус надійного партнера та відповідального постачальника. Наша спільна робота дозволила ОПЗ почати поступово відновлювати статус лідера хімічної промисловості України, продукція якого має попит на глобальних ринках, а також суттєво підвищити інвестиційну привабливість підприємства та його вартість напередодні запланованої приватизації", - повідомив керуючий партнер, генеральний директор АГТ Олександр Горбуненко.

Як писало РБК-Україна, раніше колишній голова Фонду держмайна Віталій Трубаров в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що приватизація Одеського припортового заводу можлива не раніше кінця весни 2020 року.