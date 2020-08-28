ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ОПЗ продовжив контракт на поставку газу з чинним давальцем ще на чотири місяці

Одеса, П'ятниця 28 серпня 2020 18:48
ОПЗ продовжив контракт на поставку газу з чинним давальцем ще на чотири місяці
Фото: ОПЗ (nikvesti.com)
Автор: РБК-Україна

За словами в.о. директора ОПЗ, рішення про продовження контракту з чинним давальцем було єдино правильним

Одеський припортовий завод, щоб уникнути зупинки виробничого процесу з 1 вересня 2020 року, змушений був продовжив контракт на переробку природного газу з чинним постачальником давальницької сировини строком на чотири календарних місяці.

Про це повідомляє прес-служба ОПЗ.

"Визначення нового постачальника давальницької сировини виявилося неможливим у зв'язку з блокуванням відповідного конкурсу, проведеного АТ "ОПЗ". Відповідно до діючих правових норм рішення про продовження контракту з нинішнім давальцем є безальтернативним для забезпечення стабільної роботи заводу. Затверджений Наглядовою радою АТ "ОПЗ" порядок відбору компанії-давальца припускає, що завод не має права проводити відбір нового давальця поза процедури конкурсу.

Відзначимо, що досягнення цілей, які нині стоять перед АТ "ОПЗ" у вигляді поліпшення фінансових і соціальних показників, модернізації підприємства та підготовки його до прозорої приватизації лежить у площині забезпечення безперебійного виробничого процесу, що є безумовним пріоритетом для керівництва заводу.

"Приймаючи рішення про пролонгацію договору з діючим постачальником сировини, АТ "ОПЗ" спирався на три ключові аспекти - інтереси підприємства і держави, юридичні обмеження роботи заводу і соціальні зобов'язання перед трудовим колективом", - сказано в повідомленні ОПЗ.

За словами в.о. директора ОПЗ Миколи Синиці, рішення про продовження контракту з чинним давальцем було єдино правильним, враховуючи, що відновлення виробництва є вкрай трудомістким і дорогим процесом.

Нагадаємо, ОПЗ знаходиться в управлінні Фонду держмайна України і входить до переліку об'єктів великої приватизації.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ОПЗпромышленность
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся