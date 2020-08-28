ОПЗ продовжив контракт на поставку газу з чинним давальцем ще на чотири місяці

Фото: ОПЗ (nikvesti.com)

За словами в.о. директора ОПЗ, рішення про продовження контракту з чинним давальцем було єдино правильним

Одеський припортовий завод, щоб уникнути зупинки виробничого процесу з 1 вересня 2020 року, змушений був продовжив контракт на переробку природного газу з чинним постачальником давальницької сировини строком на чотири календарних місяці.

Про це повідомляє прес-служба ОПЗ.

"Визначення нового постачальника давальницької сировини виявилося неможливим у зв'язку з блокуванням відповідного конкурсу, проведеного АТ "ОПЗ". Відповідно до діючих правових норм рішення про продовження контракту з нинішнім давальцем є безальтернативним для забезпечення стабільної роботи заводу. Затверджений Наглядовою радою АТ "ОПЗ" порядок відбору компанії-давальца припускає, що завод не має права проводити відбір нового давальця поза процедури конкурсу.

Відзначимо, що досягнення цілей, які нині стоять перед АТ "ОПЗ" у вигляді поліпшення фінансових і соціальних показників, модернізації підприємства та підготовки його до прозорої приватизації лежить у площині забезпечення безперебійного виробничого процесу, що є безумовним пріоритетом для керівництва заводу.

"Приймаючи рішення про пролонгацію договору з діючим постачальником сировини, АТ "ОПЗ" спирався на три ключові аспекти - інтереси підприємства і держави, юридичні обмеження роботи заводу і соціальні зобов'язання перед трудовим колективом", - сказано в повідомленні ОПЗ.

За словами в.о. директора ОПЗ Миколи Синиці, рішення про продовження контракту з чинним давальцем було єдино правильним, враховуючи, що відновлення виробництва є вкрай трудомістким і дорогим процесом.

Нагадаємо, ОПЗ знаходиться в управлінні Фонду держмайна України і входить до переліку об'єктів великої приватизації.