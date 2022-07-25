Навіть досвідчені найманці РФ не витримують натиск українських військових: допит полоненого
Досвідчений російський найманець здався в полон українцям, він зміг протриматися на фронті тільки два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допит окупанта в СБУ.
За словами росіянина, він пройшов так звану "контртерористичну операцію РФ" в Дагестані, але, приїхавши в Україну, майже відразу здався в полон.
"Коли потрапили в Попасну, як далі поїхали, - офігіли... війна, так скажемо, іншого покоління... Тобто, артилерія працює, а автомат в автомат - такого немає. Я встиг за два тижні служби помітити: в основному - бігаєш, ховаєшся від артилерії. Дуже багато переляканих", - розповів він під час допиту.
Окупант також додав, що за весь час, який він прибув на фронті, він жодного разу не стріляв, а тільки ховався від вогню бійців ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ГУР перехопило розмову окупанта з матір'ю, в якому він зізнався, що російські військові незадоволені ставленням до них з боку вищого керівництва. Бояться в'язниці в разі дезертирства.
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