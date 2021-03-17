Досвід системи паркувального простору Дніпра хочуть перейняти інші українські міста

За її словами, делегатів детально ознайомили з тим, як впроваджена система парковок у місті, як працює інспекція з питань паркування, з відкритими паркувальними майданчиками, оплатою послуг, виявленням і фіксацією відповідних порушень, а також з евакуацією транспортних засобів, доставлянням машин на штрафмайданчик тощо.

"Паркувальний простір Дніпра - це багатофункціональна система, до якої належать як платні, так і безкоштовні парковки, а також контроль за дотриманням правил паркування, який забезпечує муніципальна інспекція. Дніпро перший в Україні створив таку службу контролю. Маємо передовий досвід використання у своїй роботі і цифрових інформаційних технологій. Завдяки запровадженню платного паркування нам вдалося значно розвантажити від машин центральну частину міста. За 2,5 роки ефективного способу контролю за паркуванням та взаємодії з водіями є позитивні результати - автомобілісти стають більш дисциплінованими у дотриманні правил дорожнього руху, паркуванні. Але водночас є й такі, що все ж порушують. Тому раді поділитися досвідом з представниками інших міст", - заявила Марія Алейниченко.

Начальник управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Дмитро Попов упевнений: побачене у Дніпрі значно спростить запровадження системи паркування в його місті.

"Зараз працюємо над цим, і позитивний досвід Дніпра стане якраз у пригоді. Саме практика вашого міста показує, як можна ефективно і правильно реалізовувати систему паркування, відповідного контролю, щоб, зокрема, й розвантажити центр міста", - заявив Попов

Зі свого боку депутат Вінницької міської ради Віктор Перлов теж додав, що у Дніпрі створені усі умови для правильного паркування.