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Опубліковано відео з місця аварії літака співвласниці російської авіакомпанії


Бізнес-джет летів до Німеччини з Франції

Німецькі ЗМІ оприлюднили відео з місця краху бізнес-джета, на якому летіла співвласник російської авіакомпанії S7 Наталія Філєва. У результаті аварії літака загинули три особи.

На кадрах - палаючі уламки літака і співробітники рятувальних служб, які працюють на місці катастрофи.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в результаті катастрофи літака в Німеччині загинула співвласник авіакомпанії S7 Наталія Філєва. Бізнес-джет Epic-LT розбився при заході на посадку в аеропорту Egelsbach. Літак летів у Франкфурт-на-Майні з Франції

Загибла Наталія Філєва була однією з найбагатших росіянок - вона голова ради директорів авіакомпанії S7 і її співвласник. У минулому році її особистий статок оцінювався журналом Forbes в 600 млн доларів. Вона була нарівні зі своїм чоловіком співвласниками найбільшої приватної авіакомпанії Росії - S7 Group, куди входять 15 інших компаній. За пасажиропотоком авіакомпанія S7 поступалася на території Росії тільки "Аерофлоту". Наталії Філєвій було 55 років.

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