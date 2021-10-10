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Опубліковано відео з місця авіакатастрофи в Росії

Автор: Артем Горовенко

У мережі опубліковано відео з місця авіакатастрофи в Росії. В результаті аварії легкомоторного літака з парашутистами загинули 19 осіб.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, опубліковано кадри рятувальної операції.

Повідомляється, що на борту перебувало більше пасажирів, ніж передбачено експлуатаційними вимогами. Це могло призвести до перевантаження і падіння літака. На борту перебували 23 особи, більшість з них - парашутисти.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що в результаті авіакатастрофи загинули 19 осіб, але кількість загиблих досі уточнюється.

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Російська ФедераціяАвиакатастрофа