У мережі опубліковано відео з місця авіакатастрофи в Росії. В результаті аварії легкомоторного літака з парашутистами загинули 19 осіб.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, опубліковано кадри рятувальної операції.
Повідомляється, що на борту перебувало більше пасажирів, ніж передбачено експлуатаційними вимогами. Це могло призвести до перевантаження і падіння літака. На борту перебували 23 особи, більшість з них - парашутисти.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що в результаті авіакатастрофи загинули 19 осіб, але кількість загиблих досі уточнюється.