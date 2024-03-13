Опубликованы видео момента падения российского Ил-76 и последние слова экипажа

Судя по видео, перед самым падением самолет с горящим двигателем задел деревья, из-за чего его нос резко опустился вниз и самолет свалился на землю.

Последними словами экипажа, по данным источника канала, стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы.