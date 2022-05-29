Опубліковано актуальну карту бойових дій в Україні

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на 29 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter британського відомства.
Згідно з опублікованою картою, триває український контрнаступ в околицях Харкова. Водночас противник намагається з'єднати свої угруповання на Ізюмському та Лиманському напрямках.
Фото: карта бойових дій (twitter.com/DefenceHQ)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія відкинула противника від траси Лисичанськ-Бахмут, а також вибила окупантів з Тошківки в Луганській області.
Крім того, російські війська намагалися знову штурмувати Сєвєродонецьк, в результаті їх дій зруйновано ще близько 60 будинків.
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