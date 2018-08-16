Опубліковано рейтинг найприбутковіших професій в США

Більша половина спеціальностей стосується технологічного сектору

У звісті Glassdoor вже четвертий рік поспіль найбільша кількість високооплачуваних професій США знаходяться в технологічному секторі. Про це повідомляє Bloomgerg.

В 13 із 25 спеціальностей в рейтингу з найвищою зарплатою займає саме технологічний сектор. Найвищу зарплату отримують архітектори програмного забезпечення, розробники та менеджери. Найнижчий показник середньої зарплати на рік у цих спеціальностях становить вище 100 тис. доларів на рік.

Для доповіді було зібрано показники про заробітну плату від мільйона працівників, було розглянуто посади, що фігурували не менше ніж у ста доповідях й використовувались алгоритми оцінки середньої річної базової зарплати.

Не дивлячись на те, що у секторі технологій добре оплачується праця, у секторі охорони здоров'я запропоновано найбільші заробітні плати для найвищих посад у галузі.

Наприклад, лікар отримує середню зарплату у розмірі 195842 доларів, менеджери й фармацевти аптек отримують мінімальну плату у розмірі 146612 й 127120 доларів.

Рейтинг очолили лікарі з середню зарплатою в розмірі 195,8 тис. дол., менеджери аптек - 146,6 тис. дол., фармацевти - 127,1 тис. дол., За ними йдуть архітектори підприємства - 115,9 тис. дол., корпоративний радник - 115,6 тис. дол., розробник програмного забезпечення - 108,9 тис. дол., практикуючий медперсонал - 107,5 тис. дол., архітектор програмного забезпечення - 105,3 тис. дол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що опубліковано рейтинг найбільш комфортних міст за версією The Economist. Найбільш комфортним містом для проживання є Відень, на другому місці розташувався австралійський Мельбурн, на третьому - Осака.