Опубліковано графік дебатів Порошенка і Зеленського

Телевізійний ефір дебатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського почнеться о 18:50 і завершиться о 22:00. Про це у Facebook повідомив модератор дебатів на "Суспільном" Павло Казарін.

За словами Казаріна, дебати на стадіоні почнуться о 18:50 з переклички з кореспондентами в секторах, трансляція зі стадіону запуститься о 19:00.

"Все, що відбувається там - ініціатива штабів. Вони обирають собі підрядників і модераторів. Я не знаю, хто буде рефері на тому ринзі", - зазначив Казарін.

Трансляція зі стадіону закінчиться о 20:00, після чого продовжиться ефір вже зі студії "Суспільного" за участю спікера Верховної ради Андрія Парубія. Дебати в студії почнуться о 21:00, але о 20:40 вийде матеріал перед приїздом кандидатів. Теледебати буде модерувати Мирослава Барчук.

Казарін додав, що в студії точно чекають на Петра Порошенка, так як раніше Володимир Зеленський відмовився від дебатів. Чинному президенту замість монологів пропонують провести ефір у формі відповідей на питання. О 22:00 трансляція дебатів завершиться, а з 22:20 стартує "Зворотний відлік".

Нагадаємо, раніше київська поліція закликала штаби Порошенка і Зеленського не змінювати формат дебатів на стадіоні.

Зазначимо, дебати кандидатів на пост президента України покажуть понад 20 зарубіжних каналів.