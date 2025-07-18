Оптоволоконные FPV-дроны России: в чем угроза и как отвечает Украина

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Какие преимущества над обычными FPV-дронами у дронов на оптоволокне?

Какие виды дронов использует российская армия и в чем их особенности?

Какие методы борьбы с оптоволоконными методами применяют в ВСУ?

Как Украина развивает собственные оптоволоконные дроны?

Представьте себе детскую машинку на управлении, которая едет, пока она подключена к проводу. Отпустил – игрушка остановилась. По такому же принципу работают оптоволоконные FPV-дроны. Вместо радиосигнала ими управляют по тонкому прозрачному проводу, похожему на рыболовную леску. И если радио можно заглушить, то провод – нет. Единственная слабость такой схемы – если оборвать кабель, тогда дрон перестает слушаться.

Как появились дроны на оптоволокне

В начале войны россияне использовали обычные FPV-дроны с радиоуправлением. Украинские военные быстро научились глушить их радиочастоты, и эффективность дронов противника упала. Тогда россияне вспомнили о старых военных технологиях и решили использовать проводное управление через оптоволокно.

"Эта технология уже была хорошо развита – у многих дома интернет работает именно через оптоволокно. Материальная база и принцип работы давно известны, оставалось только решить технические детали. Постепенно разработали способ, как наматывать оптоволокно на катушки так, чтобы оно легко разматывалось во время полета", – объясняет РБК-Украина инструктор Dronarium Academy Дмитрий Следюк.

Первые случаи боевого применения таких дронов украинские военные зафиксировали на Сумщине осенью 2024 года. Впоследствии они появились по всей линии фронта. Их используют для атак по блиндажам и технике, залетая в тыл чуть ли не на десятки километров. А также для поражения РЭБ-систем, чтобы потом иметь "проход" для обычных дронов-камикадзе. В Силах беспилотных систем рассказали РБК-Украина, что сейчас доля оптоволоконных FPV-дронов у россиян составляет около 15-20%.

Дроны на оптоволокне используются сейчас на фронте гораздо активнее, чем в первые месяцы войны (фото: Getty Images)

В компании 3DTech обращают внимание, что российская сторона ориентируется на системы высокой надежности и массовость.

"Противник нарастил промышленное производство таких БпАК в больших количествах и в приоритет ставит качество (надежность) линии связи и всей системы. Мы наблюдаем за их решениями и работаем над ответом – как в наступательных дронах, так и в дронах-перехватчиках", – комментируют изданию в 3DTech.

В интервью РБК-Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который активно продвигает производство дронов в Украине, признал: россияне первыми дошли до решения по дронам на оптоволокне. И пока смогли лучше это решение масштабировать.

"У нас есть еще несколько проектов, где нужно сделать свою домашнюю работу – это действительно оптоволокно и КАБы. Пока мы не найдем ответ, как с ними бороться, на некоторых участках фронта мы можем иметь сильные удары", – отметил Федоров.

Какие модели используют россияне

Наиболее известный среди оптоволоконных FPV-дронов – "Князь Вандал", ударный дрон среднего радиуса действия, предназначенный для поражения бронетехники, опорных пунктов и блиндажей. Его главная особенность – способность часами находиться в режиме ожидания, то есть в засаде. Дрон "просыпается" только после появления цели, что делает его сложным для обнаружения и уничтожения.

Еще одна известная модель – "Пиранья-10". Это компактный аппарат, который используется на более близких дистанциях для точечных атак. Также активно применяются дроны "Скворец" и их модификации – гибридные БПЛА, которые могут сочетать проводное и радиоуправление, а в отдельных случаях работать частично в автономном режиме.

Отдельную нишу занимает система "Гроза-Леска" – модульное решение, которое позволяет интегрировать оптоволоконное управление в различные типы дронов. То есть превращает классический FPV-дрон в проводной, способный обходить РЭБ.

"Пиранья-10" - дрон, который враг использует на ближних дистанциях для точечных атак (фото: рос СМИ)

В Силах беспилотных систем (СБС) отмечают, что россияне экспериментируют с дальностью полетов до 40 км. Но такие образцы пока редкие, потому что требуют сложных технических решений и большого запаса мощности. Средняя высота полета этих дронов – 2-4 метра, скорость - до 40-50 км/ч. Их движение плавное и медленное, что позволяет избегать обнаружения.

"Противник использует цифровую оптоволоконную линию связи с IP-камерами, устанавливает медиаконверторы (SFP-модули) большой мощности, рассчитанные на передачу сигнала на 60-80 км. При этом катушки используются на 16-23 км. Это дает запас мощности, который компенсирует возможное затухание сигнала во время полета", – объясняют в СБС.

В то же время производители в Украине внимательно следят за развитием российских решений. В компании 3DTech отмечают, что большинство моделей врага до сих пор зависят от китайских компонентов.

"Мы видим, что на рынке РФ пока нет полноценной локализации. Их катушки, как и у нас, – это китайские заготовки. Но в связи с санкциями и экспортными ограничениями в РФ начали массово появляться недоработанные конструкции. Часто дроны работают нестабильно, особенно в сложных погодных условиях", – объясняют в 3DTech.

Также в украинской компании добавляют, что тенденция к росту дальности и автономности в РФ будет сохраняться. "Враг пытается создавать "дроны-разведчики" на оптоволокне с возможностью часового зависания. Мы анализируем их технологии и сразу адаптируем наши контррешения", – отмечают в 3DTech.

Как борются с оптоволоконными дронами

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) против оптоволокна неэффективна, поэтому основной метод – физическое уничтожение дронов. "Мы разработали школу стрелков, которые учатся сбивать FPV-дроны", – говорят в Силах беспилотных систем.

Военные из бригад, которые работают на Харьковском направлении, рассказывают, что часто прибегают к проверенным методам. "Когда дрон зависает низко над дорогой, мы накрываем маршрут сетками или проволокой, чтобы он запутался. Иногда просто ждем во время засады и отстреливаем из шрота или дробовиков", – говорят они РБК-Украина.

Некоторые подразделения патрулируют маршруты движения своей техники и пытаются обнаруживать дроны еще до того, как они активируются.

Эффективной является тактика перерезания оптоволокна после пролета дрона над позициями. Это позволяет обезвредить FPV без выстрела, просто обрезав кабель ножницами или другим инструментом.

В 3DTech подтверждают, что физическое перерезание оптоволокна остается одним из самых простых методов – хоть и сложно реализуемых на практике. В то же время в компании отмечают перспективу развития более технологичных решений.

"Мы разрабатываем собственные FPV-дроны-истребители, которые смогут перехватывать и уничтожать вражеские оптоволоконные дроны в полете. Кроме того, работаем над турелями и автоматизированными средствами обнаружения и поражения таких угроз", – отмечают в 3DTech.

По словам инструктора Дмитрия Следюка, перспективы оптоволоконных дронов зависят от того, появится ли против них эффективное специализированное оружие. "Если такое оружие появится, эти дроны исчезнут буквально за месяц. Если же нет - эта технология будет существовать долго, возможно, всегда, в той или иной форме", – говорит изданию инструктор.

Кроме того, украинские военные пытаются не только бороться с дронами на поле боя, но и останавливать их производство еще на этапе поставки комплектующих. В апреле и мае 2025 года ВСУ нанесли удары по заводу "Оптиковолоконные системы" в Саранске, который является единственным крупным предприятием РФ по производству оптоволоконного кабеля для военных целей. Эти атаки вызвали значительные пожары и временную остановку производства.

Также в Саранске был поражен завод "Сарансккабель-Оптика", а в Ростовской области – Азовский оптико-механический завод, который производит оптические компоненты для бронетехники и дронов.

Чем контратакует Украина

Пока что оптоволоконные FPV-дроны в Украине не достигли уровня российских аналогов, однако отечественные компании активно работают над их созданием.

"Мы видим десятки стартапов, которые пытаются разработать подобные системы", – отмечает Следюк.

Среди лидеров направления - компания 3DTech, которая уже серийно производит линейку дронов "Хищник REBOFF". Также в разработке – дрон-истребитель "Хищник Shooter", предназначенный для поражения вражеских оптоволоконных FPV.

Украинские производители активно работают над созданием оптоволоконных БПЛА (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам производителей, такие дроны эффективны в условиях насыщенной РЭБ-среды, где обычные радиоуправляемые FPV уже не могут действовать. Они способны пролетать под радиогоризонтом, оставаясь незаметными для систем наблюдения, а также действовать в закрытых пространствах: блиндажах, зданиях, подземельях.

В 3DTech подчеркивают: оптоволоконный дрон – не замена, а дополнение к классическим FPV. "Если на позициях противника работает РЭБ, оператор может сперва вывести его из строя оптоволоконным дроном, а затем атаковать радиоуправляемыми FPV", – говорят в компании.

Для поддержки отечественного производства в июне 2025 года президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые отменяют НДС и пошлины на импорт оптоволокна и других комплектующих для беспилотников. Это должно удешевить критические компоненты и стимулировать локализацию производства в Украине.

Участники рынка отмечают: кроме налоговых послаблений, государство может поддержать отрасль через программы целевого финансирования, в частности, для создания прототипов, проведения испытаний и запуска серийного производства. Также нужны грантовые программы для miltech-стартапов, расширение государственного R&D, уменьшение бюрократии и инфраструктурная поддержка.

Открытие международных рынков, по словам представителей индустрии, позволит масштабировать производство и развивать сектор высокотехнологичных оборонных разработок.

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Оптоволоконные FPV-дроны будут оставаться актуальной угрозой, пока не будут созданы системы комплексного выявления и нейтрализации таких аппаратов. Война технологий продолжается: стороны ищут способы, как сделать свои дроны менее уязвимыми и более автономными. Следующим этапом станет распространение роев дронов, систем группового управления и автономных платформ.

При написании материала использованы комментарии инструктора Dronarium Academy Дмитрия Следюка, Сил беспилотных систем, компании 3DTech, цитаты из интервью Михаила Федорова для РБК-Украина.