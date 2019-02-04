Визначився склад чергової експедиції українців в Антарктиду

Ілюстративне фото (uac.gov.ua)

Перед виїздом в Антарктиду всі спеціалісти мають пройти медичне обстеження і спеціальні тренування

Конкурсна комісія визначила основний склад 24-ї річної української антарктичної експедиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, її очолить доцент кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка Ігор Дикий.

Восьмеро учасників планованої експедиції раніше вже хоча б раз зимували на станції, а четверо поїдуть вперше.

"Одна з учасниць працюватиме на станції лікарем, а інша проводитиме дослідження з біології. Серед чоловіків також один вчений біолог, 2 - геофізики, 3 - метеорологи, а також системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку, кухар", - йдеться у повідомленні.

Виїзд в Антарктиду запланований на кінець березня 2019 року.

Для чергової 24-ї експедиції вперше провели відкритий відбір учасників, які подавали документи упродовж жовтня-листопада 2018 року (загалом 178 людей, 32 - жінки).

Нагадаємо, в Антарктиду відправиться найбільший загін українців за останні 18 років - 26 дослідників та інженерів.

Також повідомлялося, що дослідники з міжнародного проекту PolarGAP за допомогою радіолокаційних спостережень з літака зафіксували в Антарктиді приховане під льодом радіоактивне джерело тепла.