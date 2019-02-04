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Визначився склад чергової експедиції українців в Антарктиду

Новини » Суспільство    04.02.2019 - 21:15
Визначився склад чергової експедиції українців в Антарктиду
Ілюстративне фото (uac.gov.ua)

Перед виїздом в Антарктиду всі спеціалісти мають пройти медичне обстеження і спеціальні тренування

Конкурсна комісія визначила основний склад 24-ї річної української антарктичної експедиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, її очолить доцент кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка Ігор Дикий.

Восьмеро учасників планованої експедиції раніше вже хоча б раз зимували на станції, а четверо поїдуть вперше.

"Одна з учасниць працюватиме на станції лікарем, а інша проводитиме дослідження з біології. Серед чоловіків також один вчений біолог, 2 - геофізики, 3 - метеорологи, а також системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку, кухар", - йдеться у повідомленні.

Виїзд в Антарктиду запланований на кінець березня 2019 року.

Для чергової 24-ї експедиції вперше провели відкритий відбір учасників, які подавали документи упродовж жовтня-листопада 2018 року (загалом 178 людей, 32 - жінки).

Визначився склад чергової експедиції українців в Антарктиду

Нагадаємо, в Антарктиду відправиться найбільший загін українців за останні 18 років - 26 дослідників та інженерів.

Також повідомлялося, що дослідники з міжнародного проекту PolarGAP за допомогою радіолокаційних спостережень з літака зафіксували в Антарктиді приховане під льодом радіоактивне джерело тепла.

 

Україна відправить в Антарктиду велику експедицію
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