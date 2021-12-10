Визначилися майже всі учасники футбольної євровесни: хто де зіграє

Сьогодні відбулися практично всі заключні матчі в єврокубках. Ще один учасник визначиться в Лізі конференцій, так як матч "Тоттенхема" і "Ренна" перенесли через коронавірус.
Детальніше про те, хто і куди пройшов - в матеріалі РБК-Україна.
Сіяні (переможці груп): "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Аякс", "Реал", "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Лілль", "Ювентус".
Несіяні (другі місця): "ПСЖ", "Атлетіко", "Спортінг", "Інтер", "Бенфіка", "Вільяреал", "Зальцбург","Челсі".
Учасники 1/16 фіналу
Сіяний: "Бетіс", "Рейнджерс", "Реал Сосьєдад", "Наполі", "Олімпіакос", "Лаціо", "Динамо З", "Брага".
Несіяні: "Барселона", "Боруссія Д", "Зеніт", "Порту", "Лейпциг", "Севілья", "Шериф", "Аталанта".
В 1/8 фіналу ЛЄ вже пробилися переможці своїх груп: "Айнтрахт", "Байєр", "Вест Хем", "Ліон", "Монако", "Спартак", "Црвена Звєзда", "Галатасарай".
Учасники 1/16 фіналу
Сіяні:" Маккабі Т"," Партизан", "Буде-Глімт", "Раннерс", "Славія", ПАОК, "Карабах".
Ще одне місце визначиться за підсумками завершення матчів у групі G. тут повинні пізніше зіграти "Тоттенхем" і "Ренн". Поки на другому місці в групі йде "Вітесс", проте в разі перемоги їх змістять"шпори".
Несеняні: "Спарта", "ПСВ", "Лестер", "Фенербахче", "Олімпік", "Мітьюлланд", "Селтік", "Рапід".
В 1/8 фіналу ЛК пройшли переможці груп: "ЛАСК", "Гент", "Рома", "АЗ", "Фейєноорд", "Копенгаген", "Ренн", "Базель".
Жеребкування стадії плей-офф всіх турнірів відбудеться в понеділок, 13 грудня.