Сьогодні визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи. Серед команд, що пройшли далі, два представники України - "Динамо" і "Шахтар".
Детальніше про результати - у матеріалі РБК-Україна.
"Тоттенхем" (Англія) - "Вольсберг" (Австрія) - 4:0 (8:1 за сумою двох матчів)
"Аякс" (Нідерланди) - Лілль (Франція) - 2:1 (4:2)
"ШАХТАР" (Україна) - "Маккабі" (Ізраїль) - 1:0 (3:0)
"Наполі" (Італія) - "Гранада" (Іспанія) - 2:1 (2:3)
"Хоффенхайм" (Німеччина) - "Молде" (Норвегія) - 0:2 (3:5)
"Вилльяреал" (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія) - 2:1 (4:1)
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Антверпен" (Бельгія) - 5:2 (9:5)
"Арсенал" (Англія) - "Бенфіка" (Португалія) - 3:2 (4:3)
"ПСВ" (Нідерланди) - "Олімпіакос" (Греція) - 2:1 (4:5)
"Байєр" (Німеччина) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 0:2 (3:6)
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Краснодар" (Росія) - 1:0 (4:2)
"Рома" (Італія) - "Брага" (Португалія) - 3:1 (5:1)
"Лестер" (Англія) - "Славія" (Чехія) - 0:2 (0:2)
"Мілан" (Італія) - "Црвена Зірка" (Сербія) - 1:1 (3:3)
"Манчестер Юнайтенд" (Англія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - 0:0 (4:0)
"Брюгге" (Бельгія) - "ДИНАМО" (Київ, Україна) - 0:1 (1:2)
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в п'ятницю, 26 лютого. Початок о 14:00 за Києвом.
Детальніше про матчі "Динамо" проти "Брюгге" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна писало про матчі "Шахтаря" і "Маккабі".