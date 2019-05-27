Визначилися потенційні суперники "Шахтаря" у груповому етапі ЛЧ

Після завершення останніх турів у чемпіонатах Європи визначився склад кошиків під час жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Як повідомляє football.ua, донецький "Шахтар" потрапить до другого кошика.

Таким чином, потенційними суперниками "гірників" з першого кошика будуть: "Челсі" або "Арсенал" (якщо "сині" обіграють "канонірів" у фіналі Ліги Європи, то другий кошик дістанеться "Аяксу", якщо програють - то "Челсі" буде у другому кошику), "Ліверпуль" або "Тоттенхем" (хто поступиться в фіналі Ліги чемпіонів - буде в одному кошику з "Шахтарем"), "Барселона", "Манчестер Сіті", ПСЖ, "Ювентус" і "Баварія".

Суперниками донецької команди з другого кошика точно не будуть: дортмундська "Боруссія", "Атлетіко", "Реал", "Наполі", "Тоттенхем"/"Ліверпуль" і "Порту", якщо пройде кваліфікацію в груповий етап.

Третій кошик представлять: "Ліон" або "Аякс", "Бенфіка", "Байєр", РБ "Зальцбург", "Валенсія" і "Інтер".

І четвертий кошик: "Генк", "Галатасарай", РБ "Лейпциг", "Аталанта" і "Лілль".

Решта учасників буде відома після кваліфікації.

Нагадаємо, "Шахтар" випередив "Динамо" за кількістю титулів. В активі донеччан 34 трофеї, що рівно на один більше, ніж у "біло-синіх".