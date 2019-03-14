Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Англія представлена відразу чотирма клубами

Стали известны все команды, которые будут играть в четвертьфиналах Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов. Об этом сообщается в Twitter УЕФА.

Последними участниками 1/4 финала стали "Ливерпуль" и "Барселона". До этого в 1/4 финала прошли "Аякс", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Порто" и "Тоттенхэм".

Таким образом, от Англии в турнире остались сразу 4 клуба. По одной команде представляют Италию, Испанию, Голландию и Португалию.

Жеребьевка 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 15 марта в 11:00 по киевскому времени. Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля.

Финал Лиги чемпионов-2019 состоится в Мадриде 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано".