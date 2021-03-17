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Визначили як "ворожу ціль": з'явився остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ

Автор: Андрій Василюк

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. Причиною катастрофи названо помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожу ціль".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сайт іранського відомства.

"Літак був визнаний ворожою ціллю через помилку оператора ППО ... поблизу Тегерану, і в нього було випущено дві ракети", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, катастрофа сталася 7 січня 2020 року. Літак Міжнародних авіаліній України збили військові Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), коли той вилітав з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб, зокрема, український екіпаж.

Україна хоче без суду вирішити ситуацію з Іраном з МАУ, але на це може піти до 5 років.

Зазначимо, українська сторона впевнена, що Іран у справі про катастрофу МАУ тільки прикривається державною таємницею.

В лютому 2021 року військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака МАУ ("Міжнародні авіалінії України"). На сьогодні готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Іранське слідство звинувачує десять осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них - вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

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