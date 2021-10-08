Визначено 18 шкіл, яким Цитрус подарує набори техніки

В умовах пандемії найцінніше, що є у людей, а зокрема дітей, – це живе спілкування. Через поширення штаму «Дельта» й зростання захворюваності на Covid-19 бути відкритими і працювати у звичайному режимі можуть освітні заклади, в яких мінімум 80% персоналу повністю вакциновані. Тому Цитрус спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров’я і Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні провели національний конкурс «Вакциновані й відкриті».

У Цитрусі вважають своєю соціальною місією долучитися до кампанії з вакцинації від Covid-19 і мотивувати відповідальних освітян цінними подарунками.

У конкурсі взяли участь колективи більше третини шкіл з усіх регіонів країни. І це найбільший показник серед подібних активностей ЮНІСЕФ. Також це означає, що всі ці школи залишаться відкритими під час карантину в жовтій та помаранчевій зонах!

«Діти, як ніхто інший, мають залишатися в соціумі та продуктивно використовувати свою енергію. Тому ми підтримуємо ініціативу, яка допомагає дітям отримати повноцінне дитинство», – прокоментував Вадим Лисюк, генеральний директор Цитрусу.

У компанії акцентують, що вакцинація від Covid-19 дійсно важлива. І не лише заради призів, а передусім заради свого здоров'я. До того ж, сьогодні це єдиний спосіб максимально убезпечити вчителів та дітей.

30 вересня серед 6134 шкіл-учасників конкурсу було визначено переможців, яким Цитрус подарує набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів:

Висоцький заклад загальної середньої освіти Висоцької сільської ради Сарненського району Рівненської області

Спасько-Михайлівський заклад загальної середньої освіти I-IIІ ступенів Новодонецької селищної ради Донецької області

Мислятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської міської ради Хмельницької області

Ще 15 шкіл отримають набори з 10 гарнітур і роутера.

«Кожній дитині ми хочемо побажати розвивати свою індивідуальність, таланти і нічого не боятися. Вчителям ми висловлюємо свою щиру подяку за те, що даруєте дітям знання. Дякуємо вам за мужність і командний дух, завдяки якому школи працюватимуть і подарують дітям повноцінне дитинство», – додає Вадим Лисюк.

Також усі учасники отримають почесні відзнаки і гарантовані призи за публікації про конкурс у соцмережах під хештегом #ВакцинованіВідкриті.

Повний список шкіл-переможниць можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки України.