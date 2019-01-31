Опозиція Венесуели таємно зустрічалася з військовими і силовиками

В. о. президента країни Хуан Гуайдо намагається домовитися про припинення військової підтримки Мадуро

Оппозиция Венесуэлы проводила тайные встречи с военными и силовиками с целью договориться о прекращении военной поддержки президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The New York Times.

Как написал в статье для газеты лидер оппозиции Венесуэлы, спикер Национального собрания Хуан Гуайдо, исполняющий обязанности президента страны, он обратился к военным за поддержкой в борьбе против Мадуро.

По словам Гуайдо, он и его сторонники наметили три стратегических пункта в "дорожной карте" на пути к демократии - конец узурпации, переходное правительство и свободные выборы.

"Прекращение военной поддержки Мадуро имеет решающее значение для обеспечения смены правительства, и большинство военнослужащих согласны с тем, что текущие страдания страны невыносимы", - написал Гуайдо.

Отметим, что ранее армия Венесуэлы заявила о поддержке действующего президента страны Николаса Мадуро.

Напомним, США позволили лидеру венесуэльской оппозиции получить контроль над некоторыми активами ее правительства и центробанка.