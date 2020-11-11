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Опозиція Вірменії заявила про парламентську кризу

Автор: Артур Родивилов

Опозиція у Вірменії розцінює як кризу провал засідання ради парламенту, яке має ухвалити рішення про скликання засідання законодавчого органу. Спроби скликати засідання будуть зроблені в четвер, 12 листопада.

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Про це представник ради, секретар опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Арман Абовян, передає ТАСС.

Рада має визначити, чи ставити на порядок імовірного позачергового засідання національних зборів питання про відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

"Кворум не зібрався, засідання ради не відбулося. Це означає, що в країні парламентська криза", - заявив Абовян.

Нагадаємо, що парламент Вірменії не зміг проголосувати питання про відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Не було кворуму для проведення засідання.

На протестах у Вірменії опозиція вимагає запустити процес імпічменту прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Протест в центрі Єревану розійшовся, уникнувши розгону силовиками.

Сьогодні протести у Вірменії супроводжувалися масовими затриманнями. Демонстранти незгодні з капітуляцією в Нагірному Карабасі і вимагають відставки Пашиняна. Опозиція вже сформувала "Комітет національного порятунку".

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