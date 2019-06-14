"Опозиційний блок" запропонував ОПЗЖ узгодити кандидатури мажоритарників, - Вілкул

Народний депутат фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул закликав інші опозиційні партії узгодити кандидатури мажоритарників на вибори в Раду і не виставляти кандидатів один проти одного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Вілкула у Facebook.

Як зазначив Вілкул, сьогодні дві опозиційні партії беруть участь у виборах у складі різних команд, причиною чого є різні позиції з низки ідеологічних питань.

"Ми не хочемо відстоювати політику побудови країни ні під команди НАТО, ні під команди з Москви, ми - за самостійну економічно сильну Україну. В цьому наше головне ідеологічне розходження. Ми не хочемо бути партією одного регіону. "Опозиційний блок" відстоює інтереси не лише Півдня та Сходу, але всіх розсудливих людей по всій країні, які хочуть миру і розвитку для України", - заявив Вілкул.

У той же час, за його словами, в парламенті повинні бути краще представлені професійні люди, які мають необхідні знання та досвід для законодавчої роботи.

"Тому, вважаю, що опозиційним силам доцільно не воювати один з одним, а узгодити кандидатів у народні депутати, які будуть висуватися партіями по мажоритарних округах. Завдання цих виборів - не діяти методами "чим гірше, тим краще", як це робили представники минулої влади. А в главу кута ставити ефективність роботи і користь для країни", - додав народний депутат.

Фото: facebook.com/OleksandrVilkul/