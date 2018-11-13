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До "Опозиційної платформі - За життя" почнуть приєднуватися безліч партій, - політолог

Новини » Політика    13.11.2018 - 09:43
До "Опозиційної платформі - За життя" почнуть приєднуватися безліч партій, - політолог
Фото: Вадим Рабінович і Юрій Бойко (з відкритих джерел)

Карасьов вважає, що у політсили є хороші перспективи на більшість у майбутньому парламенті

Найближчим часом політики і політичні сили почнуть приєднуватися до лідерів ''Опозиційної платформи - За життя''. Про це написав на своїй сторінці в Facebook директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Сили, які представляють електорат сходу і півдня України, все-таки знайшли спільну мову, а це може істотно змінити не тільки опозиційну, але й всю політичну конфігурацію в країні. Враховуючи електоральний запит на подібне об'єднання, можна прогнозувати певну синергію рейтингів партій, які об'єдналися на загальній платформі "Опозиційна платформа - За життя", - вважає Карасьов.

На думку експерта, не рахуватися з об'єднанням двох найбільш рейтингових кандидатів в президенти з "біло-блакитного" табору не може ніхто - ні влада, ні прозахідна опозиція, ні тим більше інші представники сходу та півдня.

''Варто очікувати, що в найближчі тижні всі "дрібні рибки потягнуться до великого кита". Тобто дрібні партії, організації, регіональні політики почнуть приєднуватися до нової платформи, так як розуміють, що це той "локомотив", який значно збільшує їх шанси потрапити в майбутній парламент. Питання виживання, все просто", - зауважив політолог.

На думку Карасьова, потрібно враховувати, що нова опозиційна платформа послала чіткий сигнал іншим партіям і організаціям про готовність прийняти в свої ряди всіх однодумців. І це досить грамотна позиція, яка дає їм непоганий шанс на більшість у майбутньому парламенті, вважає політолог. 

''Поки "платформісти" не розголошують, хто стане "єдиним", але логічно припустити, що ним стане той, у кого вищий рейтинг. До того ж, за даними соціологів, єдиний кандидат від опозиційних сил сходу і півдня набирає трохи більше 14% і з збереженням шансів виходу в другий тур. І тут не має значення, чи стануть на цю платформу Вілкул, Мураєв або Тарута, тому що у них у них рейтинг значно менший, ніж у Бойка або Рабіновича'', - резюмував експерт.

До &quot;Опозиційної платформі - За життя&quot; почнуть приєднуватися безліч партій, - політолог

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