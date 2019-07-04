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"Опоблок" стовідсотково потрапить в парламент, - Коломойський

Новини » Вибори 2019    04.07.2019 - 15:49
"Опоблок" стовідсотково потрапить в парламент, - Коломойський
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський позитивно оцінив об'єднання представників опозиційних сил в єдиний "Опоблок"

Ігор Коломойський переконаний, що партія "Опозиційний блок" впевнено пройде у Верховну раду за результатами парламентських виборів. Про це олігарх сказав в інтерв'ю журналу НВ, оцінюючи поточні рейтинги політсили, згідно з соціологічними опитуваннями.

"Які 2%? Нині вже рейтинг 3,8%. Вони потраплять 100%", - заявив Коломойський.

На його думку, сьогодні прийшов час великих політичних об'єднань. І "це прекрасно", що розсудливі, національно орієнтовані опозиційні сили об'єдналися в єдиний "Опозиційний блок@ для участі у виборах.

У той же час Коломойський зазначив, що йому неприємно, коли цю об'єднану політичну силу асоціюють з, за його словами, "зрадниками" - "Опозиційною платформою".

Ігор Коломойський припустив, що після виборів "це ребрендирується якимось чином".

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Новини України Порошенко Зеленський выборыКоломойскийОппоблок
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