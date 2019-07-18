"Опоблок" долає прохідний бар'єр на виборах, - опитування

До нового парламенту проходять політичні сили "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Голос", ВО "Батьківщина" та "Опозиційний блок". Про це свідчать дані останньої передвиборчої соціології компанії Active Group.

Так, під час опитування, польова фаза якого відбувалась в останні передвиборчі вихідні, з’ясувалось, що найбільше голосів отримала б партія "Слуга народу", за яку проголосували б 32,1% опитаних, що відповідає 40,8% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці традиційно знаходиться "Опозиційна платформа – За життя" з результатом 8,1% від усіх, або 10,3% від тих, хто визначився.

"Європейська солідарність" отримала б 6,5% опитаних, тобто 8,2% від тих, хто визначився. За "Голос"проголосували б 5,2% (6,6% відповідно). Стільки ж отримала ВО "Батьківщина". Замикає "прохідну" частину "Опозиційний блок" з результатом 4,3%, що відповідає 5,4% від тих, хто визначився.

На межі проходження знаходяться партії "Сила і честь" (3,6% та 4,6%) та "Радикальна партія Ляшка" (3,5% 4,5%)

"Громадянська позиція" та "Українська стратегія Гройсмана" отримали б 2,5% та 2,4% (що відповідає 3,3 та 3,1% від тих, хто визначився). За інші партії проголосували б 5,3% опитаних (6,8% від тих, хто визначився).

Польова фаза дослідження відбувалось з 14 по 15 липня. Опитування проводилось на всій території України (окрім окупованих територій). Вибірка репрезентативна за віком, статтю та територією проживання. Теоретична похибка дослідження не перевищує 1,85%