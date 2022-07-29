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Опорні дистанційні школи та онлайн-паралелі: чи зможуть діти вчитися віддалено з вересня

Фото: в Україні можуть поєднати очне та дистанційне навчання (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Майбутній навчальний рік для українських школярів стане нелегким, зокрема і через формат навчання. Частина шкіл хоче працювати очно, а деякі підтримують дистанційний формат.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні".

Зараз в Україні немає єдиного плану щодо роботи шкіл. Також немає згоди і серед батьків учнів.

"Наприклад, у громаді є десять шкіл і в кожній може бути по 15-20 учнів, які перебувають за кордоном і хочуть навчатися дистанційно. Уявіть, якщо вчителю кожної з цих шкіл доведеться навчати і очно, і дистанційно одночасно? Це технічно нереально", - пояснив директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

Онлайн-паралелі

Голова комітету Ради з питань освіти Сергій Бабак зазначив, що кожен навчальний заклад повинен підходити до організації навчання індивідуально. Зокрема, можна створити онлайн-паралелі.

Наприклад, якщо в школі є кілька паралелей, а плани батьків розділилися, то класи можуть перерозподілити так, щоб одна паралель проводила уроки очно, а інша - онлайн.

Також можна організувати змішане навчання. У такому випадку теоретичні заняття проводять віддалено, а практичні - в класах.

Опорні дистанційні школи

Ще один варіант навчання, який вже готують у Києві, полягає у формуванні опорних дистанційних шкіл. Батькам, які виступають проти очного навчання, запропонують перевести дітей до таких закладів.

"Уявімо, що поруч є три школи. Дві працюватимуть очно, а в третій організують дистанційне навчання. Там зможуть навчатися діти, які підуть на дистанційний формат. Це як можливий варіант. Але тут немає універсального рецепта - місцева влада вирішує по-своєму", - пояснив Бабак.

Такий підхід вже обговорюють у Львівській області. Департамент освіти ОДА закликав громади виділити по одній школі, яка буде працювати з дітьми онлайн.

Раніше ми розповідали, за яких умов школи та ВНЗ можуть відновити навчання за партами.

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