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Як сплатити за газ новим клієнтам "Нафтогазу" за травень та червень: інструкція

Фото: платити за газ за травень та червень потрібно Нафтогазу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 1 травня постачає газ для побутових споживачів, як раніше обслуговувалися компаніями під брендом "Твій Газзбут". Тому платити потрібно саме "Нафтогазу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, усього за червень сформовано 12,34 млн рахунків за газ.

"З 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримують газ від "Нафтогазу". Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді (травень та червень) мають бути оплачені до ГК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Як отримати рахунок за спожитий газ у червні

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
  • на електронну пошту (e-mail);
  • роздрукувати в терміналах самообслуговування EasyPay.
  • Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як заплатити за газ

Онлайн:

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
  • через сайти та мобільні додатки банків;
  • за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

  • через платіжні термінали самообслуговування;
  • у будь-якому відділенні банку;
  • через відділення Укрпошти або Нової пошти.

У "Нафтогазі" нагадали, що формує платіжки щомісяця 10-12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз).

"Платіть за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1 % (ви зможете використати її під час наступного платежу)", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, всі споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом "Твій Газзбут" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз-Постачання", з 1 травня 2022 року забезпечуються газом від "Нафтогазу".

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" поставлятиме газ для 8,8 млн українських домогосподарств за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування).

Відзначимо, у цих областях газ здебільшого поставляли компанії під брендом "Твій Газзбут" олігарха Дмитра Фірташа.

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