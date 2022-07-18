Як сплатити за газ новим клієнтам "Нафтогазу" за травень та червень: інструкція

За даними прес-служби, усього за червень сформовано 12,34 млн рахунків за газ.

"З 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримують газ від "Нафтогазу". Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді (травень та червень) мають бути оплачені до ГК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

Як отримати рахунок за спожитий газ у червні

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на електронну пошту (e-mail);

роздрукувати в терміналах самообслуговування EasyPay.

Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як заплатити за газ

Онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти або Нової пошти.

У "Нафтогазі" нагадали, що формує платіжки щомісяця 10-12-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз).

"Платіть за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1 % (ви зможете використати її під час наступного платежу)", - зазначили в прес-службі.