Операционная деятельность терминала "Олимпекс" в ОМТП под контролем, все контракты выполняются, - GNT Group

Впрочем, как отмечают в компании, операционная деятельность терминала в Одесском морском торговом порту, которым управляет компания GN Terminal Enterprises LTD, находится под контролем компании, все контракты перед контрагентами выполняются.

"16 января 2023 года американский хедж-фонд Argentem Creek Partners (ACP) сообщил о том, что Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов на $118 млн владельцев компаний GNT Group и одесского зернового терминала Olimpex Coupe International г. Сергея Грозы и Владимира Науменко. Перед этим Argentem Creek Partners инициировал в Украине смену руководителей компаний, отгружающих зерно на экспорт в Одесском морском торговом порту", - заявили в GNT Group.

Поэтому компания обжалует в судах существующие на сегодня незаконные решения регистраторов, украинских и иностранных судов, которые инициированы ACP.

"GNT Group отрицает все обвинения в свой адрес и готова выполнить свои обязательства перед кредиторами любым цивилизованным способом. Данный конфликт искусственно спровоцирован со стороны компаний Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners с целью быстрого захвата стивидорного бизнеса в Украине как раз из виду на действие "зернового коридора". Их нынешние шаги были не обязательны для решения вопроса о возврате долга", - добавили в GNT Group.

GNT Group считает, что кредиторы таким образом пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне.

Для GNT Group оказались неожиданными недружественные шаги кредиторов на принудительное взыскание задолженности, в том числе из-за судебных тяжб и блокирования работы украинских компаний. Ведь они были информированы, что у компании есть возможность погасить долг цивилизованным способом.

Как отмечается, с началом работы "зернового коридора" у GNT Group появились гарантированные перспективы выполнить свои кредитные обязательства. По данным компании, за шесть месяцев действия Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов через свои терминалы GNT Group отгрузила около 1,5 млн т агропродукции, что составляет 8,5% от общего объема в 17,5 млн т.