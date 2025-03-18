Операция ВСУ в Курской области. Генштаб показал обновленную карту боев в регионе

По данным Генштаба, в Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 18 атак захватчиков.

Кроме этого россияне нанесли 30 авиационных ударов, применив при этом 42 КАБ, и осуществили 301 обстрел, девять из которых - из РСЗО.

На карте, опубликованной утром 18 марта, заметно, что россияне, вероятно, вернули контроль над городом Суджа или по крайней мере контролируют большую его часть.



Бои в Курской области

Курская операция, начатая Силами обороны Украины прошлым летом, позволила установить контроль над около 100 населенными пунктами и создать буферную зону. Как отмечает украинское командование, эти действия были превентивной мерой для недопущения российского наступления с севера.

Однако в начале февраля РФ начала активно использовать северокорейские подразделения для боев в Курской области, что привело к обострению ситуации в начале марта. По словам россиян, украинские военные якобы находятся в окружении, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.

При этом президент США Дональд Трамп заявил об "очень хороших и продуктивных дискуссиях" с российским диктатором Владимиром Путиным. А также заявил о том, что якобы тысячи украинских военных полностью окружены российскими и находятся в очень уязвимом положении.

"Я настойчиво просил Путина пощадить их жизни", - написал он.

На что Путин предложил украинским военным, которые находятся в Курской области, сдаться в плен.