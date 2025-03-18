Операция ВСУ в Курской области. Генштаб показал обновленную карту боев в регионе

Российская армия продолжает наступление в Курской области. По состоянию на утро вторника, 18 марта, буферная зона, которую контролируют Силы обороны Украины, снова уменьшилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, в Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 18 атак захватчиков.
Кроме этого россияне нанесли 30 авиационных ударов, применив при этом 42 КАБ, и осуществили 301 обстрел, девять из которых - из РСЗО.
На карте, опубликованной утром 18 марта, заметно, что россияне, вероятно, вернули контроль над городом Суджа или по крайней мере контролируют большую его часть.
Курская операция, начатая Силами обороны Украины прошлым летом, позволила установить контроль над около 100 населенными пунктами и создать буферную зону. Как отмечает украинское командование, эти действия были превентивной мерой для недопущения российского наступления с севера.
Однако в начале февраля РФ начала активно использовать северокорейские подразделения для боев в Курской области, что привело к обострению ситуации в начале марта. По словам россиян, украинские военные якобы находятся в окружении, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.
При этом президент США Дональд Трамп заявил об "очень хороших и продуктивных дискуссиях" с российским диктатором Владимиром Путиным. А также заявил о том, что якобы тысячи украинских военных полностью окружены российскими и находятся в очень уязвимом положении.
"Я настойчиво просил Путина пощадить их жизни", - написал он.
На что Путин предложил украинским военным, которые находятся в Курской области, сдаться в плен.
Секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что ситуация в Курской области остается тяжелой. Россияне подтянули резервы и солдат КНДР для наступления на ВСУ.
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