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Операция "Ы". У Резникова объяснили "челлендж" с беспилотниками в РФ

Новина українською →
Россия, Среда 03 мая 2023 17:56
Операция "Ы". У Резникова объяснили "челлендж" с беспилотниками в РФ Фото: прапорт России (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия своими заявлениями об атаке украинских беспилотников пытается объяснить и списать любой ущерб. Однако диктаторским властям следует бояться самих россиян.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале заявил советник министра обороны Алексей Копытько.

По его словам, шум с непонятными беспилотниками в России имеет два чувствительных момента для Кремля.

"Первый. "Атака украинского БПЛА" - это универсальный способ объяснить и списать любые убытки. Можно годами воровать, а затем бац - "прилетает" спасательный беспилотник. Из РФ уже идут сигналы, что в разных регионах началась подготовка к операции" ". Не установленные беспилотники "сбрасывают" непознанные объекты. Это очень "архетипическая" ситуация для России, поэтому она может иметь серьезные последствия", - написал Копытько.

Он также считает, что в Кремле понимают, что никакие "бендеровцы" не смогут нанести даже тысячную долю ущерба, на который способны сами россияне.

"В Москве полно людей, которые за деньги, из идейных побуждений или ради прикола готовы запустить БПЛА по Кремлю. Теперь это новый челлендж. Россияне – технически продвинутый народ. Тамошние власти сейчас вводят ограничения не против украинцев, а против россиян. Потому что в конкретном случае гораздо опаснее беспилотник, летящий 5 км, а не 1000", - заявил советник министра.

Напомним, сегодня ночью в районе Кремля раздались взрывы .

В России нафантазировали , что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил , что Украина не владеет информацией о ночных атаках на Кремль. Все силы нашей страны направлены исключительно на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "атака" дронов на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может свидетельствовать о подготовке Москвой масштабного теракта .

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