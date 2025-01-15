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Операция НАТО в Балтийском море обещает быстрое реагирование, - премьер Эстонии

Среда 15 января 2025 12:15
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Операция НАТО в Балтийском море обещает быстрое реагирование, - премьер Эстонии Фото: Кристен Михал, премьер-министр Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Операция "Балтийский часовой", которую начали страны-члены НАТО с целью защиты подводной инфраструктуры в Балтийском море, обещает быстрое реагирование на злонамеренные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу эстонского правительства Кристена Михала, которого цитирует ERR.

Как пояснил Михал, лично для Эстонии "быстрое реагирование" означает, что в случае возникновения угрожающей ситуации, страна готова быстро отреагировать и остановить нарушителя или же вредную деятельность.

По его словам, операция НАТО поможет создать лучшую картину происходящего, особенно в местах интенсивного движения: в Финском заливе, у берегов Польши или в Датских проливах.

"Кроме кораблей, действующих в море, это также предполагает использование разведывательных средств и систем искусственного интеллекта, а также других технологических возможностей", - добавил он.

Премьер пояснил, что во время операции "Балтийский часовой" отслеживается передвижение кораблей в соответствующем районе, определяются их намерения и проверяется, соответствует ли действительности информация, которую они предоставляют.

"Основная цель - получить лучшую картину ситуации и необходимость мониторинга инфраструктуры", - подчеркнул он.

Инциденты в Балтийском море

В конце 2024-го в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией, а также задержано судно Eagle S из теневого флота танкеров Российской Федерации (РФ). Согласно данным следствия, экипаж корабля планировал повредить еще один энергетический кабель Estlink 1, а также газопровод BalticConnector.

В частности, до этого инцидента были оборваны еще два кабеля передачи данных между Финляндией и Германией.

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Эстония НАТО Балтийское море
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