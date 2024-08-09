Операция в Курской области: в ISW назвали сценарии реагирования РФ на ситуацию

Отмечается, что начавшаяся 6 августа украинская трансграничная механизированная наступательная операция в Курской области, продолжается в рамках украинских оперативных усилий на территории России. Институт изучения войны отказался от оценки намерений этой операции ВСУ, чтобы не ставить под угрозу оперативную безопасность Украины.

В то же время, отметили в ISW, геолокационные съемки и заявления российских чиновников указывают на то, что 8 августа украинские войска продолжили быстрое продвижение вглубь Курской области. Согласно сообщениям, украинские войска действуют уже на расстоянии 35 километров от международной границы с Сумской областью.

"Однако украинские силы, безусловно, не контролируют всю территорию в пределах максималистских заявлений России о продвижении украинских войск в Курской области", - говорится в отчете.

Москва попытается вернуть контроль

Аналитики ISW убеждены, что Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть под контроль захваченную украинцами территорию в области, и остановить продвижение ВСУ вглубь России. В Институте полагают, что существенное продвижение украинских военных, стало бы стратегическим ударом по многолетним усилиям российского диктатора Владимира Путина, направленным на закрепление наследия российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения.

Учитывая ситуацию и сообщения росСМИ, у российского военного командования есть ряд вероятных способов действий в ответ на операцию ВСУ в Курской области. В ISW пока не готовы оценить, какой из этих возможных сценарий является наиболее вероятным и не исключают, что российское командование может задействовать не только один вариант.

На принятие решений военным командованием РФ будет влиять его восприятие численности и способности ВСУ сил в этом районе, в отношении которых Институт изучения войны не дает никаких оценок.

Главные сценарии реагирования РФ

Сценарий 1: Российское военное командование может использовать имеющихся призывников, пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Росгвардии и других нерегулярных сил, которые уже развернуты в районе международной границы, чтобы оттеснить украинские войска и защититься от их операции в Курской области.

Сценарий 2: Военное командование РФ может решить использовать развернутую вдоль российско-украинской границы Северную группировку войск, для реагирования на украинское наступление.

Сценарий 3: Военное командование агрессора может решить передислоцировать накопленные для запланированного наступления летом 2024 года оперативные резервы и/или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из других районов театра боевых действий.

Сценарий 4: Военное командование РФ может попытаться сохранить силы, которые сейчас находятся в области. Также агрессор может передислоцировать туда значительное количество авиации и ударных подразделений, чтобы повысить способность России отвоевать территорию.

В отчете также отмечается, что отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскую область и скорость продвижения ВСУ указывает на то, что украинские силы "смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией".