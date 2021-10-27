"Операція Геркулес": стало відомо, в чому саме WADA звинувачує Україну

Повідомляється, що "Операція Геркулес" була запущена ще в 2019 році. За словами глави департаменту розслідування WADA Гюнтера Янгера, є доказ того, що НАДЦ України заздалегідь обдзвонював спортсменів та їх тренерів, повідомляючи конкретну дату здачі аналізів в центрі тестувань.

"Згідно з даними розслідування, НАДЦ використовував цю практику перед великими міжнародними змаганнями. Були випадки, коли вся національна збірна з конкретного виду спорту була присутня в антидопінговому центрі в очікуванні тестування", - зазначив Янгер.

Крім того, стало відомо, що в 2021 році НАДЦ надав не менше шести проб, які нібито були взяті в змагальний період, але насправді вони були зроблені у позазмагальний. Янгер зазначає, що це було для того, щоб допомогти спортсменам виконати норматив за кількістю позазмагальних тестів перед Олімпіадою в Токіо

"Зразки були неправильно представлені ... з метою відповідності мінімальній кількості позазмагальних тестів, які вимагалися від спортсмена до відвідування Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Нездатність правильно зареєструвати пробу як змагальну, так і позазмагальну має наслідки. Вони впливають на аналіз, проведений лабораторією, оскільки деякі речовини і методи заборонені тільки під час змагань. Таким чином, позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний, і в результаті спортсмен може уникнути порушення антидопінгових правил", - додав Янгер.