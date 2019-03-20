Оператори ГРМ оскаржать результати перевірок НКРЕКП

Оператори газорозподільних мереж не згодні з висновками перевірок щодо приведення газу до стандартних умов, які провела Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг та будуть їх оскаржувати. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Станом на 19 березня НКРЕКП завершила перевірку перших трьох операторів ГРМ за фактом правомірності приведення обсягів газу до стандартних умов для побутових споживачів. За результатами цієї перевірки представники НКРЕКП склали акти. Вони не були підписані операторами ГРМ і будуть оскаржуватися. Цікаво, що всі вони написані за єдиним шаблоном і першими інформацію про зміст цих актів не отримали Оператори ГРМ, а представники державного монополіста НАК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, газорозподільні компанії не згодні з висновками комісії і впевнені, що їхні дії перебувають у правовому полі.

"Приведення обсягів природного газу до стандартних умов продиктовано вимогами наступних нормативно-правових актів: закон "Про ринок природного газу", передбачає, що природний газ є товарною продукцією за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура-20 градусів за Цельсієм); кодекс газорозподільних систем, затверджений НКРЕКП, передбачає, що обсяг природного газу в точках комерційного обліку повинен бути приведений до стандартних умов; типовий договір розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП, передбачає, що за розрахункову одиницю розподіленого і спожитого природного газу береться кубометр природного газу, приведений до стандартних умов", - говорится в сообщении.

Оператори ГРМ також звертають увагу, що акти перевірки НКРЕКП не ставлять під сумнів законність дій компаній. За їх словами, НКРЕКП лише констатує той факт, що, на думку регулятора, тарифи на розподіл природного газу врахована різниця в обсягах для приведення газу до стандартних умов. Однак, зібрані дані Асоціацією газового ринку України і розрахунки виробничо-технологічних витрат, надані Операторами ГРМ, свідчать про зворотнє, повідомили в прес-службі.

"Сьогодні обсяг ПТЗ занижений на 570 млн куб. м або приблизно на 40% для всіх операторів ГРМ в Україні. У ньому не враховані витрати на приведення обсягів газу до стандартних умов. Тому застосування коефіцієнтів обґрунтовано і обумовлено незавершеним реформуванням газового ринку. Зокрема, не відбувся перехід на розрахунки за газ в енергетичних одиницях. Через це Оператори ГРМ і споживачі газу стали заручниками недореформированного ринку", - заявив голова правління ПАТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

Також повідомляється, що з причини заниженої вартості газу для ПТЗ тільки збитки газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК за 2015 - 2018 роках оцінюються в 9,5 млрд гривень. Для порівняння річна тарифна виручка цих газорозподільних компаній становить 8,8 млрд гривень без ПДВ.