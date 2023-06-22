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"Оператор рынка" выступает за приведение предельных цен на электроэнергию к европейским нормам

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Четверг 22 июня 2023 19:11
"Оператор рынка" выступает за приведение предельных цен на электроэнергию к европейским нормам Фото: "Оператор рынка" выступает за приведение предельных цен на электроэнергию к европейским нормам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы) следует привести в соответствие с требованиями европейского регламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора АО "Оператор рынка" Александра Гавву.

"Наша позиция заключается в приведении норм украинского законодательства в соответствии с требованиями европейского регламента и теми величинами ограничений (ценовых ограничений на рынке электроэнергии, - ред.), которые определены им в Европейском Союзе", - сказал он во время открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ об установлении граничных цен на рынке электроэнергии.

Гавва также подчеркнул, что такое решение является правильным и обязательным в связи с принятием Энергетическим сообществом в декабре прошлого года адаптированной версии регламента, обязательным для имплементации в Украине.

Напомним, ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что нужно либерализовать ценообразование на рынке электроэнергии, чтобы импорт из Европы мог свободно попадать в Украину и помогать балансировать энергосистему.

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Электроэнергия
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