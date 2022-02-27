Оператор ГТС України не підтверджує аварії на магістральному газогоні в Харкові. Система не фіксує зниження тиску, транспортування газу відбувається в штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

"Попри надскладну ситуацію через бойові дії, співробітники компанії на місцях виконують свою функцію та забезпечують транспортування газу", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у Харкові тривають бої, але російська армія несе суттєві втрати. Вже є інформація про ворожу техніку окупанта, яка прорвалася до Харкова.

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