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"Оператор ГТС" купує машини на тлі розмов про його продаж

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Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 16:57
"Оператор ГТС" купує машини на тлі розмов про його продаж Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

"Оператор ГТС України" закупив пікапи Mitsubishi і вантажівки дорожче, ніж їх можна придбати в салоні. Закупівлі відбуваються на тлі падіння транзиту через українську газотранспортну систему.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані системи Prozorro.

Так, в тендері по закупівлі автомобілів Mitsubishi брали участь ТОВ "ВТ Моторс" і ТОВ "НІКО Центр Київ". Заявлена вартість тендера на пікапи - 49 289 355 гривень без ПДВ. ТОВ "НІКО Центр Київ" стала переможцем з пропозицією 44 466 320 гривень і поставить, згідно з договором, 54 Mitsubishi L200 2,4 TD MT Invite виробництва Таїланду. Ціна однієї одиниці - 969 314,64 гривень з ПДВ.

"На сайті Mitsubishi motors за спеціальною рекомендованою роздрібною ціною такий автомобіль можна купити за 939 000 гривень. Звичайна ціна дорожче - 978 000 гривень. Такий же порядок цін пропонує і переможець тендеру. Що цікаво, минулого року "Оператор ГТС" вже купив 126 таких же пікапів на 110,95 млн гривень у того ж продавця", - пише видання.

На іншому тендері "Оператор ГТС" закупив вантажні автомобілі. Переможцем тендеру стало ТОВ "Ілта Львів", яке запропонувало 48 вантажівок REFORM 090102ZT на шасі Peugeot Boxer.

Один автомобіль, згідно з договором, обійдеться держкомпанії в 973 412 544 гривень з ПДВ. На сайті продавця Peugeot Boxer коштує 898,9 тисяч гривень, Peugeot Boxer з подвоєною кабіною - 930,3 тисяч гривень.

"Всі ці закупівлі відбуваються на тлі падіння транзиту через українську газотранспортну систему. Міністр енергетики Герман Галущенко відкрито визнає, що транзиту 15-18 млрд куб. м газу на рік буде недостатньо навіть для поточного утримання ГТС. Крім того, "Оператор ГТС" замість того, щоб спрямовувати кошти на оптимізацію системи, компанія проводить закупівлі, які мають віддалене відношення до актуальних проблем газотранспортної системи", - повідомляє УНН.

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