Більше 24 з 128 млн гривень піде на зварну прямошовну сталеву трубу 1020х12 К55, яку виробляє російське АТ "Челябінський трубопрокатний завод". Вартість таких труб 20 040 гривень за метр, всього їх планують купити 1204 штуки. Згідно з розрахунками видання "Наші гроші", в перерахунку на вагу ціна цих труб становить близько 67 тисяч гривень за тонну.

Повідомляється, що оператором ГТС України були відхилені і дешевші пропозиції від інших учасників за рахунок застосування дискримінаційних вимог до закуповуваних труб. Зокрема, ОДТСУ зажадав обов'язкове проведення експандування (гідравлічне або гідромеханічне калібрування труб, - ред.)

Наприклад, ТОВ "ЗСП", яке поставляти аналогічні труби державного "Укргазвидобування" за ціною 31 тисяча гривень за тонну, що більш ніж в два рази дешевше, ніж російські відмовилося від участі в тендері через дискримінаційні вимоги. Хоча і "Укргазвидобування" і "Оператор ГТС України" працюють з одним і тим же вибухонебезпечним газом.

Один з учасників закупівлі ТОВ "Нафтосеріс" звернулося до Оператора ГТС з проханням продовжити термін подачі пропозиції до 15 Червня, щоб поставити трубну продукцію виробництва Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, Австрія. Однак, такий запит був відхилений.

Інформація на Prozorro підтверджує, що Державне підприємство "Оператор ГТС України" висуває неоднозначні вимоги до продукції, що призводить до зростання вартості закупівель. При цьому значна частина бюджетних коштів йде на підприємства країни-агресора, зокрема, на Челябінський трубопрокатний завод.