Оператор ГТС штучно створив мільйонні борги "Волиньгазу"

Компанія "Укртрансгаз" неправомірно здійснила нарахування з застосуванням коефіцієнту 1,2 замість 1

Оператор ГТС штучно збільшив заборгованість ПАТ "Волиньгаз" за природний газ для виробничо-технологічних потреб. "Укртрансгаз" неправомірно застосував до компанії коефіцієнт компенсації обчислення обсягів відібраного ресурсу. Сума сумнівно нарахованого боргу станом на 1 червня становить 74,8 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

Компанія "Укртрансгаз" неправомірно здійснила нарахування з застосуванням коефіцієнту 1,2 замість 1. Це пряме порушення умов договору на транспортування газу, укладеного між Оператором ГТС та ПАТ "Волиньгаз". Відповідно до його умов, до небалансу, що виник у межах 5% від обсягу газу, відібраного з газотранспортної системи не повинен застосовуватися підвищуючий коефіцієнт.

Наприклад, у квітні до ГРС ПАТ "Волиньгаз" надійшло 19,235 млн куб.м природного газу. Фактичний обсяг ВТВ становить 0,866 млн кубометрів, що становить менше, ніж 5% від обсягу газу, відібраного з газотранспортної системи. Однак, "Укртрансгаз" неправомірно застосував коефіцієнт для обчислення обсягів компенсації.

"Ми вважаємо такі дії Оператора ГТС, а також проведений ними перерахунок у травні минулого року за попередній період, нічим іншим, як довільним тлумачення норм чинного законодавства, зокрема Кодексів газотранспортних та газорозподільних систем, - говорить комерційний директор ПАТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз. - Таку ж позицію підтримує й державний регулятор НКРЕКП, який надав письмові роз’яснення щодо ситуації, що виникла між учасниками ринку. Ми сподіваємося, що остаточну крапку в цій ситуації поставить суд, який має прийняти до уваги всі обставини справи".

Регулятор наголосив на тому, що таке коригування Оператором ГТС коефіцієнта компенсації в сторону збільшення не відповідає чинному законодавству і може розглядатися як порушення Закону України "Про ринок природного газу".

ПАТ "Волиньгаз" неодноразово звертався до Оператора ГТС та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з проханням роз’яснити ситуацію, що виникла. Станом на червень поточного року компанія отримала два листи-роз’яснення від державного регулятора НКРЕКП, які свідчать про незаконність дій Оператора ГТС.