RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оператор газохранилищ Украины прошел сертификацию в соответствии с новыми правилами ЕС

Фото: "Укртрансгаз" прошел сертификацию по нормам ЕС
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла окончательное решение о сертификации АО "Укртрансгаз" согласно европейским правилам безопасности поставок газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, "Укртрансгаз" стал вторым в Европе оператором газохранилищ, успешно прошедшим сертификацию и подтвердившим свое право осуществлять деятельность по хранению газа в соответствии с обновленными правилами в Евросоюзе и Энергетическом сообществе.

Сертификация "Укртрансгаза" дает право в случае необходимости привлекать украинские газохранилища для реализации мер по энергетической безопасности в Европе, предусмотренных Регламентом ЕС. В частности, речь идет о хранении запасов газа иностранных клиентов, а также запасов стран, в которых нет газохранилищ или объемов газа, совместно закупаемых странами на случай кризисных ситуаций.

Процедура обязательной сертификации операторов газохранилищ была введена в ЕС с 1 июля 2022 года. Ее основная цель - противодействие использованию Россией подконтрольных ей газохранилищ на территории Европы для шантажа других стран. Кроме того, она должна предотвратить повторение случаев, когда объемы газа в газохранилищах были недостаточными для надлежащего прохождения осенне-зимнего периода.

Напомним, Украина примет участие в схеме совместной закупки газа странами Европейского Союза. Как отметила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, Украину интегрировали в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительного газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГТСУкртрансгаз