Найоперативніше в боротьбу з пандемією в Києві включились мерія та осередок "Батьківщини", - експерт

Найоперативніше в боротьбу з пандемією коронавірусу в столиці включились мерія та київський осередок партії ВО "Батьківщина". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політичний експерт Тарас Семенюк, передає РБК-Україна.

На думку експерта, поточні умови надзвичайної ситуації в державі вимагають від політиків хороших організаційних здібностей. Таким критеріям, за оцінками експерта, відповідають чинний мер Києва Віталій Клично та голова Київської міської партійної організації "Батьківщини" Віталій Нестор.

Політичний експерт також звернув увагу на реакцію всіх політичних сил на запровадження карантинних обмежень, зокрема, в столиці. За його словами, київська "Батьківщина" переформатувала роботу близької до себе організації "Центр захисту киян" у штаб, де людям надають юридичну допомогу. "Слуги народу" роздають адресну допомогу, "Європейська солідарність" закуповує антибактеріальні засоби першої необхідності.

"Активність партій очевидно буде конвертуватись згодом в політичні дивіденди, адже цієї осені мають пройти місцеві вибори та це шанс для молодих політиків показати себе в ділі", - резюмував Семенюк.

Також за оцінкою Семенюка, владу представлятиме лідер соцопитувань і чинний мер столиці Віталій Кличко, а в таборі Юлії Тимошенко роблять ставку на Віталія Нестора, який уже два роки очолює "Центр захисту киян" і в грудні був обраний керівником столичного осередку "Батьківщини". Не визначились, на думку експерта, з кандидатом на посаду мера столиці в правлячій партії "Слуга народу".

"В таборі "слуг" поки не зрозуміло як буде розвиватись ситуація. Там свої внутрішні інтриги. Подейкують, що глава Офісу президента Андрій Єрмак готував свого кума і ресторатора Миколу Тищенка на мерську кампанію, однак крайні скандали похитнули позиції Єрмака в Києві", - зазначив політичний експерт.

Щодо партії "Голос", Семенюк звертає увагу на Сергія Притулу, як можливого кандидата від цієї політичної сили.

Нагадаємо, згідно з останніми результатами опитування Центра соціальних та маркетингових досліджень "Социс", якби вибори проводились у кінці березня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири політичні сили - "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".