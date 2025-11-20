ua en ru
Война в Украине

Оперативная сводка за 19 ноября: Генштаб поделился данными с фронта

Украина, Четверг 20 ноября 2025 01:20
Оперативная сводка за 19 ноября: Генштаб поделился данными с фронта
Автор: Никончук Анастасия

За сутки, 19 ноября, украинские защитники дали решительный отпор российским войскам по всей линии фронта, отражая попытки врага продвинуться вглубь страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По состоянию на 22:00 19 ноября за сутки произошло 193 боевых столкновения. Российские войска нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, использовали 52 ракеты и сбросили 86 управляемых авиабомб, привлекли 2 266 дронов-камикадзе и осуществили 2 947 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиаударa, сбросил восемь управляемых авиабомб и осуществил 146 обстрелов, включая два из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, Синельниково, Каменки, Кутьковки и в направлении Колодезного и Двуречанского. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны остановили пять атак в районах Петропавловки, Песчаного, Новоосинового и Шейковки.

На Лиманском направлении противник 17 раз атаковал позиции украинских подразделений в районах Надежды, Дружелюбовки, Нового Мира, Карповки, Ставок, Заречного, Дробышево, Шандриголово, Зеленой Долины, Новоселовки, Александровки, Лимана и Шейковки.

Направления активных боев

Славянское направление: отражено 13 вражеских штурмов, оккупанты пытались продвинуться в Ямполе, Закотном, Верхнекаменском, Серебрянке, Диброве, Дроновке, Северске, Выемке и Федоровке.

Краматорское и Константиновское направления: 33 атаки остановлены украинскими защитниками, включая районы Васюкивки, Миньковки, Белой Горы, Константиновки, Щербиновки и Плещеевки.

Покровское направление: 55 атак, четыре боестолкновения продолжаются. Зафиксированы значительные потери противника — 93 убитых, 32 сбитых беспилотника, пять единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники.

Александровское направление: 12 попыток прорыва в районах Александрограда, Вороне, Сосновки, Вербового, Согласия, Привольного, Егоровки, Красногорского. Удар авиацией нанесен по Великомихайловке.

Гуляйпольское направление: остановлены девять атак в районах Ровнополья, Зеленой Рощи, Затишья и Зеленого. Авиаудары пришлись на Гуляполе.

Ореховское направление: четыре атаки, авиаудары в Орехове и Плавнях.

Приднепровское направление сегодня без активных действий, в остальных направлениях существенных изменений нет.

Напоминаем, что заявления венгерского премьера Виктора Орбана вновь спровоцировали дискуссии в Европе: он выразил сомнение в перспективах Украины на победу и подчеркнул, что финансовая поддержка Киева превращается в значительную нагрузку для бюджета ЕС.

Отметим, что украинские войска начали применять новую систему терминального наведения TFL-1, которая повышает точность FPV-дронов и позволяет поражать цели даже при потере связи, обеспечивая автономное наведение на финальных 400–500 метрах.

